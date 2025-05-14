Balıkesirspor, Mazıdağı Fosfatspor’a konuk olacak

MAÇIN DETAYLARI

Balıkesirspor, 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yarın, Play-Off grubunun finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor ile karşılaşacak. Mardin 21 Kasım Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan bu önemli maçta düdüğü Yusuf Ziya Gündüz çalacak. Balıkesirspor, rövanşı ise 19 Mayıs Pazartesi akşamı, saat 20.00’de kendi taraftarının önünde oynayacak. Turu geçecek takım, tarafsız bir sahada 1’inci Grup’taki Karşıyaka ile Muşspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

MAZIDAĞI FOSFATSPOR’UN YOLU

Mazıdağı Fosfatspor, normal sezonun son haftasında şampiyon Muğlaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek Play-Off’a kalmayı başardı. Ardından Amasyaspor ve Silivrispor’u eleyerek grup finalinde Balıkesirspor’un rakibi oldu. Bu sezon Balıkesir temsilcisi, Mazıdağıyla normal sezon maçlarında 1-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup duruma düştü.

TEKNİK DİREKTÖR İSMİL ERTEKİN’İN HEDEFİ

Balıkesirspor’un Teknik Direktörü İsmail Ertekin, kulüple olan önceki döneminde 2013’te 2’nci Lig’de ve 2014’te 1’inci Lig’de tarihi şampiyonluklar yaşamıştı. Bu sezon 10 yıl aradan sonra tekrar kulübe dönen Ertekin, takımını 3’üncü Lig’de de başarıya ulaştırma gayreti içinde.