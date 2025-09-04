Balıkesirspor, Transfer Yasağını Duyurdu

TRANSFER YASAĞI DUYURUSU

3’üncü Lig 4’üncü Grup’taki ilk maçında pazar günü deplasmanda Söke 1970 ile karşılaşacak Balıkesirspor, kulübe transfer yasağı geldiğini açıkladı. Transfer döneminde güçlü bir kadro oluşturan Balıkesirspor, son dakika gelen bu yasak nedeniyle yeni alınan oyunculara kulüp bulmaları için izin verdi.

KURUMSAL İSİM SPONSORLUĞU HAZİNLİĞİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Maalesef kurumsal isim sponsorluğu sevincini yaşadığımız imza töreninin olduğu gün transfer yasağı tebligatı ile kulübün geçmiş yönetimlerinden gelen bir dosya karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı tarihli toplamı 170 bin Euro’yu bulan, dönemin başkanı Kadir Dağlı tarafından imzalanmış uzlaşma tutanağı gerekçesiyle, dosya 6 yıl gibi uzun bir aradan sonra ortaya çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi.

YETKİLİLERİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında, “Transfer yasağı ve tescile engel olan bu uzlaşma tutanağı kulübümüzün muhasebe kayıtlarında borç olarak bulunmamaktadır. Kayıt dışı daha kaç tane uzlaşma tutanağı veya senet olduğu yönetim kurulumuzca bilinmemektedir.” denildi. Bu gelişmeler sonrası kulüp yetkilileri, durumu netleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.