Balıkesirspor Transfer Yasağını Kaldırdı

YENİ SEZONA HAZIRLIK

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezon pazar günü Söke 1970 SK deplasmanında başlayacak. Balıkesirspor, bu süreçte karşılaştığı transfer yasağı sorununu çözdü. Kulüp, 2019 yılından kalan ve kulüp kayıtlarında yer almayan 170 bin Euro tutarındaki borç nedeniyle transfer yasağı almıştı. Bu durum, lig başlangıcında dağılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu, ancak kulüp bu zorluğu aşmayı başardı.

TRANSFERSİZ KALMADILAR

Yönetim, transfer yasağını kaldırarak oyuncuların lisanslarını çıkardı. Yeni transferler arasında Ali Sinan Gayla, Kuban, Mehmet Bağcı, Hasan, Serhat, Bora, Yekta ve Furkan yer almakta. Ayrıca, geçen sezondan kadroda bulunan oyuncuların da lisansları alındı. Balıkesirspor, Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan faal takım kadrosunun görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı ve “Mücadele; Ruhumuzda var. #KuvayiMilliyeŞehriBalıkesir” mesajını iletti.