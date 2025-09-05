Haberler

Balıkesirspor Transfer Yasağını Kaldırdı

YENİ SEZONA HAZIRLIK

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezon pazar günü Söke 1970 SK deplasmanında başlayacak. Balıkesirspor, bu süreçte karşılaştığı transfer yasağı sorununu çözdü. Kulüp, 2019 yılından kalan ve kulüp kayıtlarında yer almayan 170 bin Euro tutarındaki borç nedeniyle transfer yasağı almıştı. Bu durum, lig başlangıcında dağılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu, ancak kulüp bu zorluğu aşmayı başardı.

TRANSFERSİZ KALMADILAR

Yönetim, transfer yasağını kaldırarak oyuncuların lisanslarını çıkardı. Yeni transferler arasında Ali Sinan Gayla, Kuban, Mehmet Bağcı, Hasan, Serhat, Bora, Yekta ve Furkan yer almakta. Ayrıca, geçen sezondan kadroda bulunan oyuncuların da lisansları alındı. Balıkesirspor, Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan faal takım kadrosunun görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı ve “Mücadele; Ruhumuzda var. #KuvayiMilliyeŞehriBalıkesir” mesajını iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.