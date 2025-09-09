Balıkesirspor Yeteneklerini Geliştirecek

MAÇIN BAŞLANGICI VE TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMU

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonu 1-1’lik beraberlikle açan Balıkesirspor, rakibi Söke 1970 SK ile yaptığı maç sonrası teknik direktör Cem Kavçak önemli açıklamalarda bulundu. Takımın yeni oyuncularını son anda lisanslayarak, transfer yasağı krizini aşmalarının önemine değinen Kavçak, “Daha iyi olacaklar” dedi.

GELECEK İÇİN ÜMİT VEREN PERFORMANS

Aydın deplasmanında kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını söyleyen Cem Kavçak, takımının sergilediği futbolun ileride umut verdiğini belirtti. Özellikle beraberlik golünden sonraki oyunun, sahaya karakter koyan ve istekli bir performans gösteren bir görüntü sunduğunu ifade etti.

TIRE 2021 FK MAÇI HAZIRLIKLARI

Cumartesi günü oynanacak olan Tire 2021 FK maçı öncesinde eksikleri iyi analiz edeceklerini belirten Kavçak, “Daha hazır ve az hata yapan bir Balıkesirspor izlettireceğiz” diyerek, taraftarlarına hak ettikleri galibiyeti hediye edeceklerini söyledi. Ayrıca, bu maçın ardından takım, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Yalova FK 77 ile evinde karşılaşacak.