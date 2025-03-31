Balıklıgöl Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

ŞANLIURFA’DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Şanlıurfa’daki tarihi Balıklıgöl, bayramın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğruyor. Bayram tatili sebebiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirler, hem doğal akvaryum özelliği ile hem de inanç turizmindeki önemi ile bilinen Balıklıgöl’ü ziyaret etmeyi tercih ediyor.

ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Balıklıgöl çevresindeki yoğunlukta, ziyaretçiler balıklara yem atarak eğlenceli anlar yaşıyor. Aynı zamanda bolca hatıra fotoğrafı çektiren bu misafirler, tarihi, dini ve turistik özellikleriyle Balıklıgöl’ün herkes tarafından görülmesi gerektiğini dile getiriyor.

DEVAM EDEN YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yoğunluğun önümüzdeki 9 günlük bayram tatili süresince devam etmesi bekleniyor. Bu durum, Balıklıgöl’ün bölgedeki cazibesinin ve popülaritesinin arttığını gösteriyor.