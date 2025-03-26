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Balıklıgöl’de Gazze İçin Dua Etkinliği

DUA İÇİN TOPLANTI

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl platosunda bir araya gelen binlerce kişi, Gazze halkı için dua etti ve İsrail’in saldırılarını kınadı. Şanlıurfa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, bu özel geceyi değerlendirmek üzere Balıklıgöl’de yer alan camilere akın etti.

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA

Kılınan teravih namazının ardından sivil toplum kuruluşları önderliğinde toplanan kalabalık, Gazze için okunan dualara “amin” dedi. Vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin manevi önemini paylaşmak amacıyla Balıklıgöl’de balıklara yem attı. Geç saatlere kadar yerleşkede aileleri ile vakit geçiren vatandaşlar, dualarını etti.

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