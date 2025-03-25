Balıköyspor Tavşanlı 2. Amatör Küme Şampiyonu

TAVŞANLI BALIKÖY BELDESİ’NDE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Tavşanlı Balıköy Beldesi’nin futbol takımı, mücadele ettiği Tavşanlı 2. Amatör Küme’de kazandığı galibiyetlerle şampiyon olmayı başardı. B grubunda yer alan Balıköyspor, oynadığı 6 maçın tamamını 3 puanla tamamladı ve 18 puana ulaşıp, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son karşılaşmasını Karakova Semt Sahaları’nda ligin son sırasında bulunan Yıldırımspor ile oynayan Balıköy Gençyurduspor, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada şampiyonluk turları atıldı ve büyük bir coşku hüküm sürdü.