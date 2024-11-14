“Balina Avcılığı COP29’daki Tartışmalarda”

PROTESTO ETKİNLİĞİNE DESTEK

FINS tarafından Bakü’de düzenlenen protestoya pek çok sivil toplum kuruluşu katkı sağladı. FINS’in temsilcisi Elissa May Phillips, “Balina avcılığı hâlâ bazı ülkelerde devam ediyor. İzlanda, Japonya ve Norveç halen ticari balina avcılığına devam eden ülkeler. Bu eylemimizi COP29 katılımcılarının dikkatine sunarak, 2024’te ticari balina avcılığının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

AVCILIĞA SON ÇAĞRISI

Phillips, balina avcılığına karşı uluslararası bir harekete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Protesto, bu konunun önemini vurgulayarak daha fazla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Balina avcılığının sona erdirilmesi gerektiği görüşü, birçok katılımcının ortak düşüncesi oldu.