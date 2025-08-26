Haberler

Balina, Bitcoin’i Ether’e çevirdi

BALİNALARIN STRATEJİK HAREKETLERİ

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 11 milyar dolarlık bir Bitcoin balinası, varlıklarının bir kısmını Ether’e çevirme kararı aldı. Balina, geçtiğimiz hafta 22.769 Bitcoin satarak 2,2 milyar dolarlık spot Ether aldı. Ayrıca, 577 milyon dolarlık uzun pozisyon açtı. Bu balina, 450 milyon dolarlık uzun pozisyonunun bir bölümünü kapatarak 33 milyon dolar kâr elde etti. Ardından, 108 milyon dolarlık yeni bir spot Ether alımı yaparak pozisyonunu genişletti. Zincir üstü veriler, balinanın hâlâ 40.212 ETH uzun pozisyonunu elinde tuttuğunu gösteriyor.

PİYASA HAREKETLERİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Son bir ayda Ether fiyatı yaklaşık yüzde 25 artarken, Bitcoin yüzde 5,3 değer kaybetti. Analistler, balinaların Bitcoin satışlarının fiyatı 112.000 dolar seviyelerine çektiğini ifade ediyor. Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 110.000–120.000 dolar aralığında yatay seyretmesi öngörülüyor. Bu süreç içinde piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, Ethereum’un 4.600–5.200 dolar aralığını hedefleyebileceğini belirtti. Chen, “Ethereum’daki yükseliş, ekosisteme yönelik güçlü talebin işareti. Powell’ın faiz indirimi sinyalleri de risk iştahını artırıyor” diye ekledi. Piyasa kaynaklarına göre, büyük yatırımcıların Bitcoin’den Ether’e geçişi kısa vadede Ethereum lehine bir sermaye akışı yaratıyor. Bu durum, olası bir altcoin sezonunun başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

