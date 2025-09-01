Balina Ethereum’a Geçiş Yapıyor

BALİNA HAREKETLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Kripto piyasalarında büyük yatırımcıların hareketleri sıkı bir şekilde izleniyor. Başlangıçta 5 milyar doların üzerinde Bitcoin bulunduran bir balina, varlıklarını sistematik olarak Ethereum’a kaydırıyor. Lookonchain verilerinden alınan bilgiye göre, son işlemde 48.942 ETH elde eden bu büyük yatırımcı, ağustos ayında başlattığı geçişi kararlılıkla sürdürüyor. Balina, dört saat içinde 2.000 Bitcoin (BTC) satarak bunun karşılığında 48.942 Ethereum (ETH) satın aldı. Bu işlemin toplam değeri 215 milyon dolara ulaştı. Zincir üstü analitik firması Lookonchain’in takip ettiği bu büyük yatırımcı, hafta sonu boyunca da benzer aktiviteler gerçekleştirmişti.

SİSTEMATİK YAKLAŞIM VE BÜYÜK TOPLU ETH ALIMLARI

Pazar günkü işlemde balina, 12 saat içinde 4.000 BTC satarak 96.859 ETH satın aldı. Bu sistematik yaklaşımı sayesinde toplamda 886.317 ETH biriktiren yatırımcının mevcut piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşıyor. Arkham Intelligence’ın önceki raporuna göre bu balina, başlangıçta 5 milyar doların üzerinde Bitcoin tutuyordu ve sadece bir hafta içinde 2,5 milyar dolar değerinde Ethereum satın almıştı. Bu BTC’den ETH’ye balina geçişi, spot kripto ETF’leri arasında görülen benzer bir hareketle aynı döneme denk geliyor.

GENEL PİYASA EĞİLİMLERİ VE DİĞER BALİNA FAALİYETLERİ

SoSoValue verilerine göre ağustos ayında spot Bitcoin ETF’leri toplam 751 milyon dolar net çıkış gördüken, Ethereum ETF’leri aylık 3,87 milyar dolar net giriş kaydetti. Kripto para piyasası son dönemde diğer dikkat çekici balina faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. Analistler, yatırımcıların benzer hareketleri sıklıkla takip ettiğini vurguluyor. Temmuz ayında başka bir balina, 15 yıllık hareketsizliğin ardından 80.000 BTC’yi hareket ettirdi ve satış yaptığı düşünülüyor.