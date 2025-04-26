Balinalar UNI’ye İlgi Gösteriyor

UNISWAP’IN YEREL TOKEN’I UNI’YE BALINALARDAN BÜYÜK İLGİ

Uniswap’in yerel token’ı UNI, bu hafta kripto dünyasında balinalar tarafından en çok tercih edilen altcoin’lerden biri olarak dikkat çekiyor. Büyük yatırımcıların net akışının, son bir haftada yüzde 492 oranında artması, UNI’ye olan ilginin yükseldiğini gösteriyor. Bu veriler, balinaların satın aldığı ve sattığı UNI miktarı arasındaki farkı yansıtıyor. Net akıştaki bu büyük artış, balinaların UNI’ye olan güveninin arttığını ve fiyat artışı beklentisi içinde olduklarını işaret ediyor.

FİYAT BEKLENTİLERİ VE OLASI DEĞİŞİMLER

Eğer alımlar devam ederse, UNI’nin fiyatının 7.10 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Ancak, talep azalırsa, bu durumda fiyat 4.60 dolara kadar gerileyebiliyor.

MANTRA (OM) TOKEN’DA FIRSAT SUNAN DÜŞÜŞ

MANTRA (OM), geçmiş haftada büyük bir fiyat düşüşü ile karşılaştı ve bu, balinalar için alım fırsatı yarattı. Santiment verilerine göre, 10 milyon ile 100 milyon OM token’a sahip balina adresleri son bir haftada toplam 26 milyon OM token satın aldı. OM’nin fiyatı, 13 Nisan’da yaşanan ani çöküş sonrası yüzde 90’dan fazla değer kaybederek 5.5 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesine neden oldu. Küçük yatırımcıların paniğe kapıldığı bu düşüş, balinalar açısından düşük fiyatla alım yapma fırsatı oluşturmuş durumda. Eğer alımlar devam ederse, OM token’ının 1 dolar seviyesini test edebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, satışlar yeniden başlarsa, fiyat 0.022 dolara kadar gerileyebiliyor.

WORLDCOIN (WLD) BALINALARIN TERCİHİ OLDU

Sam Altman’ın OpenAI ile bağlantılı olan Worldcoin (WLD), bu hafta kripto balinaları tarafından tercih edilen bir diğer altcoin oldu. On-chain veriler, 1 milyon ile 10 milyon WLD token’a sahip balina yatırımcılarının son bir haftada toplam 13 milyon WLD token aldığını gösteriyor. Bu grup, şu an toplamda 798.06 milyon WLD token’a sahip ve bu oran bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Eğer balinaların alımları devam ederse, WLD’nin fiyatı 1 doların üzerine çıkma potansiyeli taşırken, satışların artması durumunda fiyat 0.57 dolara kadar gerileyebiliyor.