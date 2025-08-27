Balışeyh’te Etil Alkol Ele Geçirildi

YÜKSEK KALİTEDE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, polis ekipleri bir evde 60 litre etil alkol buldu.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

POLİS OPERASYONU HAKKINDA DETAYLAR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bir çalışma gerçekleştirerek Y.D. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ele geçirilen 60 litre etil alkol ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Yapılan açıklamada, “Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Kırıkkale’deki bu durumda yasa dışı alkollü içki üretimine karşı yürütülen mücadelenin sürdüğü vurgulandı.