Balkan Şarkıları Konseri Gerçekleşti

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİĞİ

Trakya Üniversitesi, 37. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Türk, Yunan ve Bulgar müzisyenler, Balkan şarkılarına hayat verdi. Etkinlik, Ayşe Kadın Kampüsü’nde gerçekleştirildi ve sahne alan sanatçılar arasında Evrim Kaşıkçı, Yambol Band Grubu ile buzuki virtüözü Nikos Grammatidis yer aldı. Konserde Türkçe, Yunanca ve Bulgarca birçok eser seslendirildi. Özellikle “Deryalar”, “Mısırlou” ve “Ederlezi” gibi popüler parçalar müzikseverlerin dikkati çekti.

Edirneli sanatçı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı, etkinlik ile ilgili olarak, “Bulgar ve Yunan sanatçılarla aynı anda sahneye çıkmaktan dolayı mutluluk yaşıyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu tür etkinlikler, Balkan kültürünün bir araya geldiği önemli bir platform oluşturuyor.