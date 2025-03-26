Balkan Şehitleri Edirne’de Anıldı

BALKAN ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Edirne Şükrü Paşa Anıtı’nda, 112 yıl önce Balkan Savaşları’nda şehit düşen askerler adına “26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü” töreni düzenlendi. Tören, çelenk sunumu ile başlayarak, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli’nin Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anma programı, Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu’nun şehitler için dua etmesi ve şehitliğe karanfil bırakılması ile sona erdi.

Daha sonra, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ‘Balkanların Gözyaşı’ adlı gösteri sergilendi. Bu gösteride vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. 92 yıl boyunca Osmanlı Cihan Devleti’ne başkentlik yapmış Edirne’nin, Balkan Savaşları sırasında tarihinin en zor zamanlarını yaşadığı vurgulandı. Açlık ve salgınla savaşan kahramanların, Şükrü Paşa’nın liderliğinde 5 ay 5 gün boyunca Bulgar askerlerine karşı gösterdikleri kahramanlık sahneleri canlandırıldı.

Gösteride, Balkan Devletleri’nin 1912 yılında Osmanlı Cihan Devleti’ne karşı başlattığı savaşta Bulgar askerleri tarafından Edirne’nin kuşatıldığı anlatıldı. Esir tutulan ecdadın ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi verdiği anlar izleyicilere aktarıldı. Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tolga Ersoy, Şükrü Paşa ve ordusunun 5 ay 5 gün boyunca Edirne’yi kahramanca savunduğunu dile getirdi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çeşitli kuruluşların yöneticileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.