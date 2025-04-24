Balkan Türküleri Konseri Gerçekleşti

BALKAN TÜRKÜLERİ KONSERİ DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ve Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği ortaklığında “Balkan Türküleri Konseri” gerçekleştirildi. Konser, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde başladı ve etkinlik, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, Doç. Dr. Gültekin Şener’in şefliğinde sahne aldı.

GÖRSEL BİR ŞENLİK YAŞANDI

Konser “Tuna Nehri” türküsüyle başladı. Ardından “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Çalın Davulları”, “Arda Boyları” ve “Aman Bre Deryalar” gibi toplamda 13 Balkan Türküsü sanatseverlerle buluştu. Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, etkinliğe katkı sunan herkese ve konsere katılan müzikseverlere teşekkür etti. Tuğral, “Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUNDU

Ayrıca, Tuğral OMÜ’nün 50’nci kuruluş yıl dönümünü de kutlayarak, üniversitenin geçmişten bugüne emeği geçen tüm bireylere teşekkür etti. Konserin sonunda, sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi. Programa katılanlar arasında Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus ile birçok müziksever yer aldı.