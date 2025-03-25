Balkanlar’ın Birliğe İhtiyacı Var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne’de Selimiye Camii meydanında gerçekleştirilen 5 bin kişilik iftar programına katıldı. Yılmaz, Balkan ülkeleriyle Türkiye’nin ticaret hacminin 37 milyar doları bulduğunu belirterek, “Balkanlar’ın çatışmaya ve kavgaya ihtiyacı yok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programı, 11 Balkan ülkesinden devlet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu’nun ilahi konseriyle başladı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dualarla devam eden organizasyonda, ezanın okunmasıyla 5 bin insan toplu halde oruç açmanın heyecanını yaşadı.

Balkan Ülkeleriyle İlişkiler

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan ülkelerinden gelen kesimleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sezer, bu tür organizasyonların Türkiye ve Balkanlar’da binlerce insanın gönüllerinin birleşmesine vesile olduğunu ifade etti. “Edirne, tarih boyunca Balkan coğrafyası için hem bir köprü olmuş hem de bütün Balkan’ı bir araya getirmiştir. Bugün Aşçı Yahya Baba’nın gönül sofrasında bir araya gelerek dostluğu ve kardeşliği pekiştiriyoruz” dedi.

Balkanların Geleceği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 37 milyar doları bulduğunu vurguladı. Yılmaz, en kısa zamanda bu rakamları yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, Balkanların çatışma yerine birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Ayrıca, Balkan coğrafyasındaki tüm insanları kucaklayarak ortak bir gelecek inşa etmeye çalıştıklarını belirtti ve Türkiye’nin Balkanlara açılan kapısı Edirne’yi de çok önemsediklerini ifade etti.

İyilik Haftası Projesi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Selimiye Camii gölgesinde iftarda bir araya gelen vatandaşları selamlayarak sözlerine başladı. Argun, Diyanet olarak 90 bin camide iyilik haftasını dünyaya yayacaklarını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu projeyi önemseğini vurguladı.