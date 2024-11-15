Balkanlardan Ödüllerle Dönüş Yaptı

AVRUPA FİLM AKADEMİSİ ÖDÜLLERİ’NDE SEÇİLDİ

Film, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’nde yer alıyor ve İspanya’nın önde gelen film ödüllerinden Goya Ödülleri’nde “en iyi uluslararası film” kategorisinde aday gösteriliyor. Bu önemli ödüllerdeki başarıları, filmin kalitesini ve uluslararası alandaki etkisini gözler önüne seriyor.

ASYA PASİFİK FİLM ÖDÜLLERİ’NDE DE ADAYLIK

Film, Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) de ‘en iyi senaryo’ dalında adaylık şansı elde etti. APSA ödül töreni, 30 Kasım akşamı düzenlenecek ve kazananlar o gece belirlenecek. Bu tür başarılar, filmin yaratıcılığı ve senaryosunun özgünlüğü ile ilgili önemli göstergeler sunuyor.

BAŞROLDE TÜLİN ÖZEN

Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin ve Erdem Şenocak gibi yetenekli isimler de bulunuyor. Tülin Özen’in performansı, filmin genel başarısında önemli bir rol oynuyor ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.