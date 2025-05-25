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Balkanlardan Yağışlı Hava Geliyor!

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İSTANBUL’DA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İstanbul’da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği” ifade edildi. Ayrıca, “Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar etkili olmasının beklendiği” aktarıldı.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ankara’da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Tekin, “Öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini” duyurdu. Başkentte salı ve çarşamba günü ise yağış beklenmediğini aktararak, “Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak” dedi.

İZMİR İÇİN UYARILAR

İstanbul’daki yağışların yanı sıra, İzmir’de de yarın kuvvetli sağanak görüleceği bildiriliyor. Tekin, “Salı ve çarşamba günü yağışların ara vereceğini” belirtti. İzmir’deki sıcaklıkların yarın 24, salı 26, çarşamba günü ise 27 derece olacağı öngörülüyor.

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