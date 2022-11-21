Sarajevo, Сарајево, Saraybosna… Balkan kültürünün başkenti diyebileceğimiz Saraybosna, yemyeşil tepelerin eteklerine kurulmuş, tarihi, doğası ve kültürüyle bir taraftan insanı büyülerken bir taraftan da savaştan kalma izleri hala taşıyor olmasıyla insanın içini burkuyor.

Balkanların bu şirin ve savaş yorgunu eski Osmanlı şehrini gezerken adeta zaman duruyor; çoğu evin duvarında hala gördüğünüz mermi izleri size yakın tarihin acılarını hatırlatıyor. Tarihi, eski sokaklar ve köprülerden geçerken bu şehrin hem yaralarına hem yaralarını sarışına hem de günümüze nasıl uyum sağladığına hayranlıkla tanık oluyorsunuz. İç içe geçen cami ve kiliseleriyle Avrupa’nın “Kudüs”ü olarak adlandırılan Saraybosna, şimdilerde barış içinde yaşasa da hepimizin hatırlayacağı üzere yakın tarihte Bosnalı Müslümanların acısına ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’de en çok Bursa’ya benzetilen Saraybosna İstanbul mimarisinden de büyük izler taşımaktadır. Saraybosna’nın sokaklarında, tarihinde, kültüründe Türkiye’den çok benzerlikler bulabileceğiniz gibi Bosna mutfağı da size fazlasıyla tanıdık gelecektir. Artık sadece T.C kimliğinizle bile turist olarak ziyaret edilebileceğiniz Saraybosna ve Mostar bu yılın gözde destinasyonlarından biri haline geldi.

Saraybosna’da gezebileceğiniz en popüler yerleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: