Sarajevo, Сарајево, Saraybosna… Balkan kültürünün başkenti diyebileceğimiz Saraybosna, yemyeşil tepelerin eteklerine kurulmuş, tarihi, doğası ve kültürüyle bir taraftan insanı büyülerken bir taraftan da savaştan kalma izleri hala taşıyor olmasıyla insanın içini burkuyor.
Balkanların bu şirin ve savaş yorgunu eski Osmanlı şehrini gezerken adeta zaman duruyor; çoğu evin duvarında hala gördüğünüz mermi izleri size yakın tarihin acılarını hatırlatıyor. Tarihi, eski sokaklar ve köprülerden geçerken bu şehrin hem yaralarına hem yaralarını sarışına hem de günümüze nasıl uyum sağladığına hayranlıkla tanık oluyorsunuz. İç içe geçen cami ve kiliseleriyle Avrupa’nın “Kudüs”ü olarak adlandırılan Saraybosna, şimdilerde barış içinde yaşasa da hepimizin hatırlayacağı üzere yakın tarihte Bosnalı Müslümanların acısına ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’de en çok Bursa’ya benzetilen Saraybosna İstanbul mimarisinden de büyük izler taşımaktadır. Saraybosna’nın sokaklarında, tarihinde, kültüründe Türkiye’den çok benzerlikler bulabileceğiniz gibi Bosna mutfağı da size fazlasıyla tanıdık gelecektir. Artık sadece T.C kimliğinizle bile turist olarak ziyaret edilebileceğiniz Saraybosna ve Mostar bu yılın gözde destinasyonlarından biri haline geldi.
Saraybosna’da gezebileceğiniz en popüler yerleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
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- Baş çarşı / Sebil: 15. yüzyılda kurulan şehrin merkez caddesi Başçarşı’nın girişinde Osmanlı eseri olan su sebili bizi şehrin sembolü olarak karşılıyor. Ara sokaklarında tarihe keyifle tanıklık ederken sevimli küçük kafe ve restoranlarda Boşnak böreği, cevapcici kebabı ve Bosna kahvesini tadabilirsiniz. Kalaycılar ara sokağında ise el yapımı bakır hediyeliklere göz atabilirsiniz.
- Gazi Hüsrev Bey Camisi: 1531 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan cami Saraybosna’da Osmanlı mimarisinin en etkili eserlerinden biridir. Ayrıca Başçarşı’da bulunan bu caminin karşısında bulunan medresesini ziyaret edebilirsiniz.
- Latin Köprüsü: 1. Dünya Savaşı’nın başlama sebebi olarak gösterilen Habsburg veliahttı Franz Ferdinand ve eşi Sofia’nın öldürüldüğü köprüdür.
- Vijecnica Kütüphanesi: 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Sırp askerlerinin saldırıları sonucu çıkan yangında, 155 bin el yazmasının da içinde bulunduğu 2 milyon eser yok olmuştur. Endülüs mimarisiyle tekrar inşa edilen kütüphanenin yapımı 18 yıl sürmüştür.
- İsa’nın Kutsal Kalbi Katedrali: Saraybosna’nın en büyük Katolik kilisesini ziyaret etmişken kilisenin tam önünde yer alan Saraybosna gülleri diye adlandırılan kırmızıya boyanmış havan topları izlerini görebilirsiniz.
- Kovaçi Şehitliği: 1992-19995 yılları arasında gerçekleşen Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden Bosnalılar güvenlik sebebiyle şehrin uzağına götürülüp gömülemediği için şehir merkezindeki çocuk parkı mezarlığa dönüştürülerek defnedilmiştir. Bosna’nın ilk devlet başkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in kabri de kendisinin vasiyeti üzerine üstünde Cumhurbaşkanı sıfatı ile değil “Allah’ın bir kulu” yazısıyla sade bir şekilde burada şehitlerin yanında yer almaktadır.
- Sarı Tabya: Kovaçi Şehitliği’nden yukarı doğru çıkmaya başladığınızda şehrin güzel manzarasını izleyebileceğiniz bu tepe noktasına geliyorsunuz. Burası, size güzel olarak adlandırdığınız tüm manzaraları unutturacaktır.
- Svrzo Evi: Müzeye dönüştürülen Tipik Osmanlı ev mimarisi özellikleri taşıyan güzel ve şirin bu Osmanlı evinde Müslüman bir ailenin yaşam tarzını görebilirsiniz.
- Umut Tüneli: Saraybosna Havaalanının altından geçen 800 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğindeki tünel, Birleşmiş Milletler kontrolünde gıda, insani yardım ve cephanenin şehre ulaşması ve insanların şehirden çıkabilmesi için kullanılmıştır. Bu sayede 300 bin insanın hayatının kurtarıldığı söylenmektedir. Tünelin kazısının başlandığı ev, Butmir bölgesinde Kolar Ailesi tarafından savaş müzesine çevrilmiştir. Günümüzde bu tünelin sadece 20 metresi ziyarete açıktır. Girdiğinizde savaşın soğuk nefesini duyacağınız; savaştan kurtarılan yüzlerce insanın taşıdığı umudu da içinizde hissedeceğiniz aynı anda pek çok karmaşık ve derin hissi bir arada yaşayacağınız bir tünel.
- Vrelo Bosne: Şehrin merkezinde gezilecek yerler bittikten sonra biraz şehirden uzaklaşıp dinlenmek ve huzuru hissetmek için olağanüstü güzellikte bir tabiat parkı.