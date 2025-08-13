Balkırı Köyünde Trafik Güvenliği Semineri

JANDARMA TRAFİK EKİPLERİNDEN SEMİNER

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde Jandarma Trafik ekipleri, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapmak için bir seminer düzenliyor. Seminer, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00’de yapıldı. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 10. Jandarma Trafik Timi, özellikle motosiklet sürücülerine hitap eden bilgilendirmelerle dikkat çekiyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE ÖNEMLİ UYARILAR

Etkinlikte, katılımcılara kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi yanı sıra, abartılı egzoz kullanımının toplumsal ve hukuki sonuçları ile genel trafik güvenliği konuları aktarıldı. Ayrıca, katılımcılara trafikte daha güvenli olmaları için bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Köy meydanında dikkat çekici yerlere farkındalık artırıcı afişler asılarak, vatandaşların konuya dair bilgilendirilmesi sağlanmış oldu.