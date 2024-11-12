Balkon Çökmesi Nedeniyle Bina Boşaltıldı

Olayın Gelişimi

Dün akşam saat 22.30 civarında, Atalar Mahallesi Uzay Sokak’ta yer alan 3 katlı bir binada bir olay gerçekleşti. Binanın ikinci katındaki dairenin balkonu, henüz netleşmeyen bir sebeple çöktü. Bu olayda, ne yazık ki can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak bina güvenlik nedenleriyle derhal boşaltıldı.

Güvenlik Önlemleri

Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak binada detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri sabah saatlerinde binayı mühürleyerek tamamen boşaltma işlemini tamamladı. İncelemelerde, binanın diğer balkonları ve duvarlarında çatlaklar olduğu tespit edildi.

İlerleyen Süreç

Belediye ekiplerinin, bina kolonlarından karot örneği alarak yapının yıkılma ihtimali hakkında karar verme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Yapının genel durumu ve güvenliği ile ilgili çalışmalar sürüyor.