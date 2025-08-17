Balkon Çöktü, 2 Bebek Kurtarıldı

ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN BEBEKLER

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, sonradan yapılan balkonun çökmesi sonucu yaşanan felakette, komşular yardım eli uzattı. Balkonda oturan Rıdvan Tek, kaydettiği olayla ilgili açıklamalarda bulundu. “Balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı, onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı, çıkaramadık. 112’yi aradık, onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direkt müdahale etti,” şeklinde ifade etti.

OLAYIN NEDENİ

Rıdvan Tek’in verdiği bilgiye göre, aile balkonun üzerine otururken, sonradan eklenen bu balkonun çökmesiyle olay meydana geldi. “Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar, ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş,” diye belirtti. Bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve kaygı yarattı.