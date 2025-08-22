Balkon Demirine Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Haberler

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yer alan bir apartmanda balkon demirlerine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çarkıpare Mahallesi’nde bulunan bir dairenin 6’ncı katındaki balkonda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye iletti.

İhbarın alınmasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, balkon demirleri arasında sıkışan kediyi dikkatlice bulunduğu yerden çıkardı. Başarılı bir şekilde kurtarılan kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

