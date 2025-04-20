Balkon Yangını, İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü

BALKONDA YANGIN TEHLİKESİ

Bursa’da, bir balkonda unutulan yanık sigara yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyük bir tehlike yaşanmasının önüne geçildi. Olay, Yıldırım ilçesinin Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGINA NEDEN OLAN SIGARA

Alınan bilgilere göre, balkonda bir süre vakit geçiren vatandaş, içeri girdikten sonra yanık olan sigarasını rafta unuttu. Rafta bulunan kağıtların alev almasıyla birlikte balkon aniden yangın yerine dönüştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürdü. Balkonda başlayan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.