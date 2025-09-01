Balkona Molotof Kokteyli Atıldı Şüpheliler Aranıyor

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi’nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz şapkalı iki şahıs, Gonca Köksal Aras’ın aile üyelerinin evine yönelik saldırıda bulundu. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ulaştıktan sonra polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİDEN GELEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın sonrası olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldı, yangın saat 22.10 civarı meydana geldi. Mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybı olmadan söndürüldü. Şu anda tüm emniyet birimleri, jandarma ile olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerekli analizler ve PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin giriş çıkışında tüm birimlerimiz kontrol ve uygulama yapıyor. En kısa sürede bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine geldi. Aras, “Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi” dedi. Bu gelişmalar, yerel halkta tedirginlik yaratırken, olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.