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Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralı

Olayın Ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, 3 yaşındaki Nisa G. balkondan düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında gerçekleşti. Nisa G., annesi Hazine G. mutfakta yemek hazırlarken, balkona çıkarak oynamaya başladı.

Yaralı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Oyun oynarken tırmandığı balkonun duvarından aşağı düşen çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Hemen babası Hamdullah G. tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahalede, küçük Nisa’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ardından, acil durum nedeniyle ambulansta Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

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