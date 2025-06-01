Balkondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

DÜŞME OLAYIYLA İLGİLİ BİR KAZA

Samsun’da balkondan düşen bir adam hayatını kaybetti. O sırada düşüşü fark eden dünürü, onu tutmaya çalıştı fakat başarılı olamayarak kendisi de yüzünden yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Bilecik Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vertigo hastası olan Veli A., akrabasının birinci katındaki sonradan eklenen balkona çıkıp sıvayı kontrol etmek istedi. Başının dönmesi sonucu balkondan düştü.

İbrahim Ç., düşüşü görerek onu yakalamak için hemen kollarını açtı. Ancak, Veli A. İbrahim Ç.’nin üzerine çarpıp beton zemine düştü. İbrahim Ç. ise olay sırasında yüzünden ufak bir yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında olay yerine hemen polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu Veli A.’nın olay anında hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Ç., tedavi teklifini kabul etmeyerek büyük bir üzüntü yaşadı. Veli A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Soruşturma süreci devam ediyor.