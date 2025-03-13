Balkondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’nın Kulu ilçesinde yapılan tadilat sırasında dengesini kaybeden bir kişi, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi’nde yer alan bir binada gerçekleşti.

MAĞDURUN DURUMU

59 yaşındaki Hüseyin Kutun, evin tadilatını yaparken dengesini kaybederek 2. kat balkonundan zemine düştü. Bu düşüş sonucu ağır yaralanan Kutun için ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE VE SONUCU

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra Kutun, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Kutun, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat devam ediyor.