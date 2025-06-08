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Balkondan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

BEBEĞİN DÜŞMESİ VE HAYATINI KAYBETMESİ

Batman’da bir yaşındaki bir bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Y.E.G. Kültür Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düştü. Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Sağlık ekipleri, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirliyor. Olayın ardından, bebeğin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılıyor.

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