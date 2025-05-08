Balkondan Düşen Bebek Kurtarılamadı

BALKONDAN DÜŞEN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA – Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldıktan sonra kurtarılamadı. Olay, Siverek’e bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Zengin ailesinin bir yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, evlerinin birinci katındaki balkonundan düştü.

AİLE DURUMU FARK ETTİ VE YARDIM İSTEDİ

Aile bireyleri, durumu fark ettikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olan bebek, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen, 1 yaşındaki Hevin Zengin kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.