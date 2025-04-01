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Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

ÜZÜCÜ OLAY BATMAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Batman’da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki E.A. yaşamını yitirdi. Olay, Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.A. balkonun kenarına yaklaşarak dengesini kaybetti ve aşağıdaki beton zemine düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Durumun acil olduğunu belirten yakınları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen ailesi, büyük bir üzüntü içerisinde sinir krizleri geçirdi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

E.A.’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

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