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Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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OLAYIN DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2 yaşındaki M.K. yaşadığı binanın 3. katındaki balkondan düştü. Bu üzücü kazada, küçük çocuk ağır yaralanıyor.

MÜDAHALELER VE HASTANE SÜRECİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan çocuğu Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen M.K., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun vefatı, ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir yasa sokuyor. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.

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