Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2 yaşındaki M.K. yaşadığı binanın 3. katındaki balkondan düştü. Bu üzücü kazada, küçük çocuk ağır yaralanıyor.
MÜDAHALELER VE HASTANE SÜRECİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan çocuğu Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen M.K., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybediyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçük çocuğun vefatı, ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir yasa sokuyor. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.