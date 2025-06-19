Balkondan Düşen Genç Kız Yaralandı

OLAYIN AYRINTILARI

Nevşehir’de bir genç kız, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı. Olay, Güzel Yurt Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan bir sitede gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Z.S., odasının balkonuna sigara içmek amacıyla çıktıktan sonra dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yakınlarının durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kız, aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili gerekli incelemeler ve soruşturma başlatıldı.