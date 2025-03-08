Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

KADININ BALKONDAN DÜŞMESİ

Kahramanmaraş’ta, Ekinözü ilçesine bağlı Yukarı İçmeler Mahallesi’nde bir kadının balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, 59 yaşındaki Hacer Taşdemir’in dengesini kaybetmesiyle gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, yaralı Hacer Taşdemir Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdemir, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Hacer Taşdemir’in cenazesi, gerekli işlemler için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldığı duyuruldu.