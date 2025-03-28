Balkondan Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’da balkondan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kütahya’nın merkezinde yaşayan lise öğrencisi Büşra Şahin, 4 gün önce belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

HEDEFİ HASTANEDE TEDAVİYİ BAŞLATMAKTI

Olayın ardından sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Büşra Şahin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız, yaşamını yitirerek hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Büşra Şahin’in cenazesi, Kütahya’nın tarihi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve birçok vatandaş katıldı. Şahin, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.