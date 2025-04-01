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Balkondan Düşen Tansiyon Hastası Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşanan üzücü bir kaza, tansiyon hastası bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

HASTANEDEN ACI HABER

Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Gökhan Zengin, evlerinin 3. katındaki balkona hava almak için çıktı. Ancak bu sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Zengin, hemen ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Gökhan Zengin yaşamını yitirdi.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından polis, düşüşle ilgili detaylı bir inceleme başlatarak, olaya dair soruşturma yürütmeye başladı.

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