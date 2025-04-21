Ballerinas İçin Büyük İndirim Var!

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BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI ŞENLİKTE

Organizasyona Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı tam kadro katılım sağladı. Ellerinde hediyelerle gelen Beşiktaşlı sporcular, etkinlikte büyük ilgi topladı. Hem çocuklara hem de ailelerine mutluluk veren Beşiktaşlı takım oyuncuları, hediye dağıttıkları miniklerle birçok hatıra fotoğrafı çekti.

ÇOCUKLARI MUTLULUĞA BOĞDU

Selda Topal, dev boyuttaki çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla çocuklara sürpriz yaparak, hasta çocukların yüzlerinde gülümseme yarattı. Yakın zamanda anne olan Zeynep Demirel, miniklerle keyifli vakit geçirerek oyunlar oynadı. Hastanede yatan çocukları odalarında ziyaret eden ünlüler, “Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel” ifadelerinde bulundu.

WILMA ELLES’TEN TÜRK BAYRAĞI

Sabah erken saatlerde elinde bayraklarla hastaneye gelen Wilma Elles, hasta yakınlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. “Carolin” diye tezahürat eden ailelerle tek tek fotoğraf çektiren Elles, tüm çocuklara ve ailelerine Türk Bayrağı dağıttı. Hastane bahçesinde kurulan oyun alanlarında minikler, sporcular ve doktorlarla birlikte saatlerce eğlendi ve bayram coşkusunu yaşadı.

Etkinlik sonunda, organizasyonda emeği geçen ve katılan isimlere teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ile Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, “Çocuklar gelecekteki en büyük varlıklarımız. Hastalıkları dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Biz hekimler olarak onların yanındayız. 23 Nisan’da düzenlenen şenliklere katılamayan çocuklarımıza bu coşkuyu yaşatan destekçilerimize minnettarız” şeklinde yorum yaptı.