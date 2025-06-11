Ballymena’da Şiddetli Protestolar Gerçekleşti

TARTIŞMALARIN BAŞLANGICI VE PROTESTOLAR

Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamalarının ardından başlatılan protestolar, ikinci gecesinde kontrolden çıkıyor. Olaylar, bazı ırkçı grupların barışçıl gösterileri kışkırtması ile şiddetli çatışmalara dönüşüyor. Maskeli kişiler, polisle çatışırken dört ev ateşe veriliyor ve bir gösterici kendini yaktığı anlar kameralar tarafından kaydediliyor.

GÖSTERİCİLER ARASINDA ŞİDDET VE KARGAŞA

Pazartesi gecesi başlayan olayların akabinde, Salı akşamında yüzlerce kişi sokakları dolduruyor. Kalabalıklar, çöp kutuları ve mobilyalarla sokakları kaplayarak ateşe veriyor. En az iki aracın yakıldığı bildiriliyor. Göstericilerden birinin kendini ateşe verme anı, panik içinde koşarken çevredeki insanların alevleri söndürmeye çalıştığı anlarla kaydediliyor. Olaylar sırasında bölgede çok sayıda çocuk ve aile bulunmuş. Bazı aileler, evlerinin hedef alınmasından korkarak çocuklarıyla çatılara sığınırken, 84 yaşındaki bir yerli, annesini güvenli bir yere götürerek yaşadıkları korkuyu “Artık evde kalmak güvenli değildi” sözleriyle aktarıyor.

Polis, çatışmalarda 17 memurun yaralandığını ve 20’den fazla plastik mermi kullanıldığını açıklıyor. Göstericiler, polis araçlarına molotof kokteylleri, havai fişekler ve taş atıyor. Yangın çıkartılmaya çalışılan bazı evlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Toplamda altı ev hasar görürken, dört evde yangın çıkıyor ve üç kişi tahliye ediliyor. Yetkililer, yaşananları “ırkçı nefret saldırısı” olarak tanımlıyor. Bazı evlerin camlarına “Bu evde İngiliz yaşıyor” yazılı notlar asılıyor. Protestocuların hedefinde göçmen aileler yer alıyor. Bir ev tamamen kül olurken, yabancı uyruklu ailelerin evlerinden kovulduğu bildiriliyor.

OLAYLARIN DEVAMI VE GÖZALTILAR

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), olayların görüntülerini inceleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar biri 29 yaşında olmak üzere bazı kişiler gözaltına alınıyor. Polis, olayların sorumlularının yargıya intikal ettirileceğini ve gerekiyorsa İngiltere ile Galler’den takviye kuvvetlerin bölgeye gönderileceğini duyuruyor. Yetkililer, “Toplumda bu tür nefret dolu şiddetin yeri yok,” diyerek halkı sağduyuya davet ediyor.