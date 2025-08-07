Balon Balığına Destek Arttı!

ZEHİRLİ BALIK ÇEŞİTLERİ İÇİN DESTEK ARTIRILDI

Zehirli balık türlerinin iç sulardan temizlenmesi amacıyla balıkçılardan destek alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler arasında bulunan balon balığının avlanmasını teşvik etmek için uyguladığı destekleme ödemelerinde bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, Lagocephalus sceleratus türü balon balığı için sağlanan destek miktarı artırıldı.

DESTEK MİKTARI ARTIRILDI

En tehlikeli türlerden biri olan Lagocephalus sceleratus için balık başına verilen destekleme tutarı 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı. Bu tür için belirlenen 100 bin adede kadar ödeme yapılması planlanıyor. Diğer balık türleri (Lagocephalus spadiceus, L. suezensis, L. guentheri, Tylerius spinosissimus, L. lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus) için ise balık başına 10 TL destek uygulamasına devam ediliyor ve bu grup için 200 bin adede kadar ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR SINIRLI OLACAK

Destekleme ödemeleri yıllık bir kota ile sınırlı tutulacak. Her yıl aralık ayının son iş günü mesai bitiminden itibaren başvurular kabul edilecek. Ancak toplam sayı belirlenen sınıra ulaştığında, sistem üzerinden alım durdurulacak ve bu durum aynı gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yeni tebliğ, 7 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.