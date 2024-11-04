Balon Balığına Dikkat: Mezgitle İlgili Uyarılar

ANTALYA’DA BALON BALIĞI TARTIŞMASI

Antalya’da “pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit” adı altında fileto hale getirilmiş balığın kilosunun 250-300 liradan satılması, 4 yıl önce ortaya çıkan bazı iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mezgitin kilogram fiyatının 600-750 lira arasında olduğu bilgisinin yanı sıra, daha düşük fiyata satılan bu balığın zehirli balon balığı olabileceği yönünde uyarılar yapılmakta. Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz Körfezi’nde balıkçılar için ciddi bir tehdit haline gelen balon balığı, hem balıkçılara hem de diğer balık türlerine zarar veriyor. Hızla artan popülasyonu nedeniyle yerli türlerin yanında, bu balıkların kendi alt türleri de dahil olmak üzere denizde hareket eden birçok canlıyı hedef alarak saldırıyorlar.

BALIKÇILARIN ENDİŞELERİ

Balığın ekonomiye kazandırılması için çabalar devam etmekte. Ancak zehirli oluşu ve av teşvikinin düşük kalması nedeniyle balıkçıların bu türe ilgisinin az olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla, balon balığı popülasyonu kontrol altına alınamıyor. Bunun yanı sıra, 4 yıl önce bazı balıkçıların balon balığını fileto hale getirerek mezgit balığı olarak sattığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ahmet Coşkun, uzun yıllardır balıkçılık yapmaktadır ve balon balığını “mezgit” diye satanları duyduğunu dile getiriyor. Coşkun, “Mezgitin fiyatı, 600-750 lira arasında değişiyor. 250-300 liraya satılan balık, balon balığı olabilir. Vatandaşımızın gidip, tezgahta görüp alması en iyisi” diyor.

KONSANTRE OLUNAN DETAYLAR

Balık satın alan Mustafa Karaçöl, sürekli mezgit balığı aldığını ve balon balığının mezgit diye satıldığını öğrendikten sonra seçerek satın aldığını belirtiyor. Karaçöl, “Gelip burada balığa bakıyorum. Gözümle görüp, seçiyorum. Kesinlikle fileto hale getirilmiş balık almıyorum. Mezgit 700-750 lirayken, onlar 300 liraya satılıyor” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının son derece zehirli olduğunu, yenildiği takdirde insan hayatını tehdit edebilecek kadar toksin barındırdığını ifade ediyor. Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu dolandırıcılık çok önceleri de yapılıyordu. Dokularında toksin var. Her insanın zehir toleransı var. Onu aşınca zehir sınırını aşıyor. Vatandaşın çok dikkatli olması lazım. Bilmedikleri balığın etini yemesinler. Mezgit de kılçıksız bir balıktır. Filetosuna benzetiyorlar” diyerek uyarıda bulunuyor.