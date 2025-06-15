Balon Kazasında Ölen Pilot, Nevşehir’de

BALON KAZASI VE KAYBEDİLEN CAN

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde, Karataş köyü yakınlarında gerçekleşen trajik bir olayda, Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk’ün yönetimindeki sıcak hava balonu sabah saatlerinde anlık rüzgar değişikliği nedeniyle sert bir iniş gerçekleştirdi. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi yaralandı.

HÜSEYİN TÜRK’ÜN CENAZESİ

Sert inişin ardından sürüklenen sepetin altında kalarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki pilot Hüseyin Türk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından Nevşehir’e getirildi. Üç çocuk babası olan Hüseyin Türk, Kaldırım Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.