Balon Kazasında Ölen Pilot, Nevşehir’de Gömüldü

BALON KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PİLOTUN CENAZESİNE İLİŞKİN

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Karataş köyü yakınlarında, Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk’ün yönetimindeki sıcak hava balonu sabah saatlerinde aniden meydana gelen rüzgar değişimi nedeniyle sert bir iniş yaptı. Bu talihsiz kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.

PİLOTUN CENAZESİ NEVŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk, sepetin altında kalması sonucunda feci bir şekilde yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki Türk’ün cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesi tarafından Nevşehir’e getirildi. Üç çocuk babası olan Hüseyin Türk, Kaldırım Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.