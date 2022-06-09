Balotelli: Galatasaray’da her oyuncu oynamak ister

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’da top koşturan Mario Balotelli, Galatasaray’a geliyor.

üper Lig’de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Mario Balotelli’ydi. Adana Demirspor’da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı.

Balotelli gelen bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

“Galatasaray’da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa’da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp.”

Fenerbahçe’yle ilgili ise şunları dile getirdi:

“Galatasaray’ın altında kalan bir takım diyebilirim.”

Bu yorumuyla Galatasaraylı taraftarların kalbini fetheden Balotelli’yle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Mario Balotelli, Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde Fatih Terim’in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de “Büyük saygı” diye yazmıştı