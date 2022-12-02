Balotelli haber gönderdi

Adana Demirspor’dan sezon başında ayrılarak İsviçre temsilcisi Sion’a transfer olan Mario Balotelli İsviçre’yi karıştırmıştı. Kulübünden ayrılacak olan İtalyan golcünün yeni adresinin Süper Lig devi olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de mücadele eden ve bu sezon başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion’a transfer olan Mario Balotelli için İstanbul iddiası ortaya atıldı. Sion’da yine ortalığı karıştıran ve sözleşmesi feshedilecek olan İtalyan golcünün transferi için tek şart bulunuyor.

2021-2022 sezonunun başında Adana Demirspor’a transfer olan Mario Balotelli attığı gollerle eski günlerine geri dönüş sinyali verdi. Balotelli, Adana Demirspor formasıyla 2021-2022 sezonunda toplamda 33 maçta forma giyen İtalyan yıldız 19 gol atarken 6 asistle oynadı.

Mario Balotelli’nin bu performansı İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin de gözünden kaçmadı. Balotelli, yıllar sonra İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edilmişti.