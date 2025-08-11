Balotelli, Kulüp Arıyor: Real Madrid

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Adana Demirspor formasını bir dönem giyen ve en son Serie A’da Genoa’da oynayan Mario Balotelli, İtalyan medyası La Gazzetta dello Sport’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Balotelli, kariyerine devam etmek için yeni bir kulüp arayışında olduğunu ifade etti.

REAL MADRİD HAYALİ

“Bir hayalin var mı?” sorusunu yanıtlayan Balotelli, “Real Madrid.” dedi. Ardından gelen “Gerçekten mi?” sorusuna ise 34 yaşındaki futbolcu, “Bana güvenecek ve beni ilk 11’de oynatacak yeni bir kulüp arıyorum. Uzun süredir bulamadım. 2 veya 3 yıl daha oynamak istiyorum. Sonra kardeşim Enock’un yanına gideceğim.” şeklinde yanıt verdi.

SÖZ VERDİĞİ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE KARIYERİNE DEVAM EDECEK

“Nereye?” sorusuna “Şu anda amatör ligde Vado takımında oynuyor. Ona kariyerimi birlikte bitireceğime dair söz verdim.” bilgisini veren Balotelli, kardeşiyle birlikte futbolu bırakmayı planlıyor.

ADANA DEMİRSPOR’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Adana Demirspor döneminde toplam 51 maçta görev alan Balotelli, bu süreçte 26 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Futbol kariyerindeki gelecek hedefleri ve planlarıyla ilgili konuşmaları ise taraftarları heyecanlandırıyor.