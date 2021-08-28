Balotelli olay çıkardı

Adana Demirspor’un bomba transferi Mario Balotelli, oyundan alınınca yedek kulübesini yumrukladı.

Adana Demirspor’a sezon başında transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli, oyundan çıktıktan sonra adeta ortalığı birbirine kattı. Teknik direktör Samet Aybaba’nın kararına kızan Balotelli yedek kulübesini yumrukladı.

Adana Demirspor’a sezon başında transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli, oyundan çıktıktan sonra adeta ortalığı birbirine kattı

Teknik direktör Samet Aybaba ile arasında sorunlar olduğu iddia edilen hatta hafta içi deneyimli teknik adamın Balotelli ve Belhanda görüşme yaptığını söylediği yıldız isimlerden Balotelli maçın 57.dakikasında oyundan çıktı

Balotelli oyundan alınmasına çok kızarken Samet Aybaba’nın bu kararı sonrası adeta çıldırdı

Elindeki su şişesini atan ve etrafına bağıran Balotelli, sakinleşmedi.

Balotelli hızını alamadı ve yedek kulübesini yumrukladı.

Balotelli bu sezon ligde oynanan üç maçta da ilk 11’de sahaya çıkarken gol atmayı başaramadı. Bir asist yapan Balotelli, 209 dakika sahada kaldı.

Oyundan çıkmasına tepki gösteren Mario Balotelli hakkında maçın ardından konuşan Samet Aybaba, “Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.