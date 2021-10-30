Balotelli’den Sergen Yalçın’a: Cahillik

Beşiktaş Teknik Direktörü ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen Balotelli, Sergen Yalçın’la ilgili bir açıklama daha yaptı.

Beşiktaş maçında yaptığı hareketle gündeme gelen Mario Balotelli, Sergen Yalçın’ın geçmişte kendisi hakkındaki sözlerini cahillik olarak nitelendirdi.

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Beşiktaş maçında Sergen Yalçın’a yaptığı hareketle ilgili konuştu.

Süper Lig’de konuk olduğu Beşiktaş’a karşı 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor’da Mario Balotelli takımının ikinci golünü atmış ve üçüncü golde de asist yapmıştı.

Mario Balotelli gol attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine dönerek başını işaret etmiş ve Sergen Yalçın’ı hedef almıştı.

Süper Lig’de gündem olan bu hareketin ardından Mario Balotelli, A Spor’a konuştu.

Mario Balotelli, Sergen Yalçın için ne dedi?

“Sergen Yalçın hocanın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım.”

“Sergen Yalçın’ın bana ‘Beyni yok’ dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, ‘Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var.”

“Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim’ dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz… Onların bana nasıl baktığını biliyorum”

Balotelli’den Fatih Terim ve Samet Aybaba açıklaması

Mario Balotelli, Türkiye’deki teknik direktörlerden sadece Fatih Terim’i tanıdığını belirtti. Öte yandan İtalyan golcü Adana Demirspor’daki eski hocası Samet Aybaba ile yaşadıklarından da söz etti.

“Türk hocalardan sadece Fatih Terim’i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Ancak herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor.”

“Samet Aybaba ile konuşmaya çalıştığımda ya benimle konuşmuyordu ya erteliyordu. Net bir şey söylemiyordu. 70 dakika oynayabilirsin denirse saygı duyarım. Bana hiçbir zaman net gelmedi. Saygı duyulmadığını hissettim o yüzden kızdım.

Mario Balotelli bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Adana Demirspor’a transfer olan Mario Balotelli ilk maçlarında performansıyla eleştirilse de sonradan açıldı.

Balotelli şu ana kadar takımı adına ligde 10 maça çıktı. İtalyan forvet bu maçlarda 5 gol atarken 2 de asist yaptı ve 7 gole direkt katkıda bulundu.