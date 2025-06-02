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Balya İlçesinde Otomobil Şarampole Uçtu

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Balıkesir’in Balya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil şarampole düştü. Söz konusu kazada, otomobilin sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kaza, Balıkesir Balya yolu üzerindeki Akbaş Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. E.G. isimli sürücünün kullandığı 10 ANG 540 plakalı otomobil, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza mahalline ulaştı.

KAZA SONRASI ÇALIŞMALAR

İtfaiye ekipleri, uzun bir çabanın ardından yaralı sürücü E.G.’yi otomobilden çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

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