Balyaların Arasında Kaçak Sigara Bulundu

BİNLERCE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin TEM otoyolu üzerindeki İzmit geçişinde bir tırın dorsesinde yapılan geniş çaplı aramada, balyaların arasında gizli durumda 27 bin 770 paket kaçak sigara bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 47 ACT 312 plakalı tırı TEM otoyolu İstanbul yönünde durdurdu.

TIRDA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Ekipler, tırın sürücüsünü gözaltına aldıktan sonra dorsede detaylı bir arama yaptı. Saman balyalarının içerisinde gizlenmiş olan kolilerde yapılan kontroller sonucunda, toplamda 27 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.