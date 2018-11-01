Balyoz savcısına 10 yıl hapis

Balyoz davası savcılarından Savaş Kırbaş, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Balyoz davası savcılarından Savaş Kırbaş, FETÖ’den üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Balyoz davası savcılarından Savaş Kırbaş’ın “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör örgütü üyeliği suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadara hapisle tutuklu yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Savaş Kırbaş ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan Kırbaş, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kırbaş’a atılı suçun “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu kapsamında kaldığına dikkat çekerek, “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, Savaş Kırbaş’ı suçun işleniş biçimi ve zamanı dikkate alarak “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında verilen cezayı yarı oranında arttırarak 12 yıla hapse çıkartan mahkeme heyeti, sanığın geçmişi ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 10 yıla düşürdü.

HÜRRİYET